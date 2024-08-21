Ратифікація Римського статуту є важливим кроком до справедливості, - Шуляк

Ратифікувавши Римський Статут Міжнародного кримінального суду (МКС), Україна зробила важливий крок на шляху до забезпечення міжнародного правосуддя та захисту своїх громадян, зокрема в частині компенсації жертвам воєнних злочинів. Відповідний законопроєкт - №0285, поданий до Верховної Ради президентом України, парламент ухвалив 20 серпня.

Про це заявила голова комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, очільниця партії "Слуга народу" Олена Шуляк, повідомляє РБК-Україна з посиланням на її виступ.

За словами народної депутатки, одна з головних передумов ратифікації Римського Статуту - притягнення до відповідальності за злочини, вчинені росіянами на території України.

"Попри те, що на початок повномасштабного вторгнення Україна ще не ратифікувала Римський Статут, МКС ухвалив рішення про повноцінне розслідування вчинених РФ воєнних злочинів. Відтак, МКС було видано шість ордерів на арешт російських посадовців, у тому числі і Путіна. Переконана, що участь України в роботі Міжнародного кримінального суду дозволить не лише посилити розгляд поточних справ, але й поповнити лави підсудних", - зазначила Шуляк.

Народна депутатка наголосила, що окрім притягнення керівників РФ та інших топ-посадовців до відповідальності за геноцид й воєнні злочини, важливим є розгляд МКС справ щодо репарацій.

"Згідно зі статтею 75 Римського статуту, Міжнародний кримінальний суд встановлює і може визначити масштаби та розмір будь-якої шкоди та збитків, заподіяних потерпілим. Тобто це той механізм правового захисту для жертв, який дозволить українцям отримати справедливу компенсацію за завдану шкоду", - пояснила Олена Шуляк.

Відтак, зазначила очільниця комітету, українці, які потерпіли від російської агресії, матимуть доступ до спеціального Цільового фонду МКС.

"Спеціальний Фонд управляє коштами, призначеними для виплат компенсацій для підтримки жертв та їхніх сімей. Йдеться про відшкодування збитків та надання фізичної, психологічної та матеріальної підтримки. Переконана, що завдяки МКС росіяни сповна заплатять за всі злочини, які вони заподіли кожному українцю без виключення", – резюмувала Олена Шуляк.

Нагадаємо, що Україна підписала Римський статут 20 січня 2000 року, але не ратифікувала його, хоча після підписання Угоди про асоціацію з ЄС у 2014 році ратифікація цього документу була одним із прямих міжнародних зобов'язань України.

Вже цього року, 15 серпня президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроект про ратифікацію Римського статуту Міжнародного кримінального суду та поправок до нього.

Вчора відповідний законопроект №0285 щодо ратифікації підтримав Комітет з питань зовнішньої політики та рекомендував Верховній Раді схвалити його, що й зробили народні обранці.