Расстреляли и переехали танком: под Киевом нашли тела двух убитых оккупантами

"4 мая, в селе Рудня-Тальская полицейские Киевщины эксгумировали тела молодых мужчин 22 и 23 лет", - говорится в сообщении.

По информации правоохранителей, 25 февраля оккупанты расстреляли автомобиль с двумя мирными жителями в салоне.

"Но и этого захватчикам оказалось мало - российские оккупанты переехали машину с людьми внутри тяжелой техникой", - рассказали в полиции.

Сейчас тела мужчин забрали родственники для перезахоронения в селе Мирча Бучанского района.

Фото: в Киевской области нашли тела двух мужчин, которых убили оккупанты (facebook.com/pol.kyivregion)

Напомним, что в Киевской области за 4 мая обнаружили еще 20 убитых российскими оккупантами мирных жителей.

Добавим, недавно в Бучанском районе обнаружили еще одно захоронение с расстрелянными людьми. Мужчин перед убийством жестоко пытали.

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