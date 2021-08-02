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Расстрелы на Майдане: суд разрешил заочное расследование дела против Януковича

Автор: Анастасия Рокитна

Печерский районный суд Киева удовлетворил ходатайство следователя Госбюро расследований о предоставлении разрешения на осуществление специального досудебного расследования в отношении бывшего президента Украины. Речь идет о делах Майдана.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Офиса генпрокурора.

Расследование будут проводить по делу о расстрелах на Майдане, а именно по фактам организации ряда тяжких и особо тяжких насильственных преступлений, в том числе умышленных убийств, совершенных в отношении митингующих в феврале 2014 года в центральной части города Киева.

"Поскольку экс-президент сейчас скрывается от органов следствия и суда на территории государства-агрессора РФ, такое решение суда дает право стороне обвинения в проведении досудебного расследования в отношении него в его отсутствие (in absentia)", - говорится в сообщении.

По данным следствия, экс-президент Виктор Янукович, действуя в составе организованной группы совместно с бывшими главой СБУ и министром внутренних дел, организовал работниками правоохранительных органов силовое противодействие и разгон демонстрантов в 2014 году.

Такие действия привели к массовым жертвам среди митингующих в центральной части Киева с 18 по 20 февраля 2014 года, в том числе к смерти 62 человек, cообщает прокуратура.

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расстрелМайданЯнукович