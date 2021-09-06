UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Расстрелы на Майдане: перед судом предстанет пулеметчик спецотряда "Омега"

Автор: Дмитрий Кузнецов

По делу о расстреле на Майдане перед судом предстанет бывший офицер, пулеметчик отдельного отряда специального назначения "Омега". Он подозревается в стрельбе по участникам протестов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генпрокурора.

"В Печерский районный суд Киева направлено обвинительное заключение в отношении бывшего офицера, пулеметчика отдельного отряда специального назначения и борьбе с терроризмом "Омега" одной из бригад специального назначения управления Северного территориального Киевского командования внутренних войск МВД Украины по факту совершения убийств участников акций протеста 20 февраля 2014 на улице Институтской в ​​Киеве", - говорится в сообщении.

По данным следствия, бывший военнослужащий спецотряда "Омега" действовал совместно и согласовано с бойцами так называемой "черной роты" "Беркута". Он непосредственно принял участие в групповом совершении теракта - стрельбе на поражение из огнестрельного оружия по безоружным участникам акции протеста на улице Институтской.

"Их целью было совершение убийств митингующих способом, опасным для жизни многих лиц, для прекращения акций протеста", - уточнили в Офисе генпрокуратуры.

Напомним, ранее Святошинский районный суд Киева разрешил заочно судить трех беркутовцев, обвиняемых в расстреле 48 активистов Майдана.

Более подробно о годах расследований этого дела читайте в материале РБК-Украина "Семь лет назад. Что изменилось в расследовании дел Майдана".

Читайте РБК-Украина в Google News
КиевМайдан