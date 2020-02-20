Расстрелы на Майдане и "Небесная Сотня": как это было

В память о трагических событиях состоится "Хода Гідності"
20 февраля в Украине отмечается День Героев Небесной Сотни. Памятная дата приурочена к годовщине расстрелов на Майдане, произошедших в 2014-м. Подробнее об истории того дня и мероприятиях в честь погибших участников Революции Достоинства - в материале РБК-Украина.
20 февраля - годовщина расстрелов на Майдане Независимости
В День Героев Небесной Сотни украинцы вспоминают трагические события Евромайдана. 18-20 февраля 2014 года в ходе столкновений в центре Киева погибло 105 активистов Революции Достоинства.
Для зачистки Майдана Независимости от участников акций протеста СБУ и спецслужбами МВД была разработана так называемая “антитеррористическая операция".
18 февраля началась активная фаза противостояния, в ходе которой “беркутовцы” заблокировали правительственный квартал. Однако протестующим удалось прорвать блокаду на улице Грушевского и взять под контроль Дом офицеров. Силовики осуществили попытку штурма баррикад, применив БТРы и водометы.
В этот же вечер начался пожар в Доме профсоюзов, в результате которого погибло несколько десятков человек. 19 февраля СБУ объявила о начале “антитеррористической операции”, что дало право силовикам применять огнестрельное оружие. Все въезды в Киев и на Майдан были заблокированы.
Самый массовый расстрел произошел в "кровавый четверг" 20 февраля. Утром протестующие с Майдана под обстрелом снайперов смогли занять здания Октябрьского дворца, министерства Агрополитики и Украинский дом.
Однако наиболее ожесточенные бои произошли на улице Институтской, когда “беркутовцы” открыли огонь по безоружным активистам. Жертвами кровопролития тогда стало более полусотни человек.
В тот же день Верховная рада на вечернем заседании приняла постановление "Об осуждении применения насилия, приведшего к гибели мирных граждан Украины". Таким образом, действия силовых структур режима Януковича были признаны незаконными, и запрещено дальнейшее использование любого вида оружия в отношении участников акций протеста.
Расследование дел Майдана до настоящего времени не завершилось. Также продолжается судебный процесс над "беркутовцами", которые участвовали в массовых расстрелах в феврале 2014 года.
Мероприятия ко Дню Героев Небесной Сотни
Праздник был установлен на государственном уровне в 2015 году соответствующим указом президента Петра Порошенко. Ежегодно 20 февраля в регионах Украины и в столице проходят поминальные акции и массовые мероприятия, посвященные Небесной Сотне и событиям Революции Достоинства.
В шестую годовщину расстрелов на Майдане в Киеве пройдет "Хода Гідності", поминальная панихида и другие мероприятия, организатором которых стал "Украинский институт национальной памяти".
10:00-11:00 - состоится "Хода Гідності" по маршруту Крепостной пер. - ул. Грушевского - ул. Крещатик - аллея Героев Небесной Сотни;
11:00 - 11:30 - у Креста памяти на аллее Героев Небесной Сотни пройдет панихида. После ее окончания запланирована поминальная акция "Ангелы памяти 2020".
12:00-13:00 - в Михайловском Златоверхом соборе Митрополит Епифаний проведет панихиду по погибшим во время событий Майдана.
С 14:00 в Колонном зале КГГА начнется программа "Вдячні за свободу", в рамках которой можно будет посмотреть артефакты 2014 года с Майдана, выставку картин "Майдан. Історія майбутнього". Также состоится концерт с участием майдановских музыкантов.
В 18:00 - панихида, зажжение лампадок вдоль аллеи Небесной Сотни и зажжение Лучей Достоинства.
С 18:00 на Майдане Независимости запланирована общественно-политическая акция “Майдан. Территория свободы”.