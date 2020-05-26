Расстрел в Житомирской области: полиция сообщила новые детали

Жертвы массового расстрела в Житомирской области на прошлой неделе выехали на пруд в районе села Новоселица для празднования дня рождения. Обстоятельства указывают, что такая расправа для некоторых из них была внезапной.

Об этом говорится в сообщении полиции Житомирской области.

Сообщается, что полиция пытается воспроизвести события трагической ночи. Установлено, что тела погибших находились в нескольких местах. В частности, двое военнослужащих одного из батальонов Национальной гвардии (1986 и 1973 годов рождения) на момент расстрела находились в одной беседке с арендатором пруда.

Тела еще двух мужчин - волонтера (1976 года рождения) и нацгвардейца (1970 года рождения) - были обнаружены на входе в другое здание, где на момент конфликта спали шестеро гостей.

Также сообщается, что младший из погибших был в наиболее давних и дружеских отношениях с подозреваемым. Их знакомство длилось около десяти лет, и ранее никаких конфликтов между ними не возникало.

Остальные трое мужчин - 1970, 1973 и 1990 годов рождения - находились на кроватях в одной из комнат дома. Обстоятельства указывают на то, что эти события были внезапными для погибших.

Полиция на месте расстрела в Житомирской области нашла шесть единиц оружия, зарегистрированного на участников инцидента: гладкоствольное ружье ИЖ-58 - принадлежит подозреваемому арендатору, охотничьи карабины "Ремингтон", "Ругер", АКМС-МФ1, Zbroyar Z15 и травматический пистолет ПМТ - принадлежали погибшим. Кроме того, были обнаружены патроны и гильзы, а также два ножа.

Изъяты и три автомобиля - ВАЗ 2121 ("Нива") подозреваемого, "Ниссан Наварро" и "Шкода Октавия", на которых приехали отдыхающие. Согласно выводам экспертов, причинами смерти семерых человек стали огнестрельные дробовые ранения с повреждением внутренних органов.

"Родные погибших рассказывают, что мужчины выехали из дома утром 21 мая для празднования дня рождения одного из них и рыбалки в месте, где они неоднократно уже бывали", - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня сообщалось, что по делу о массовом расстреле в Житомирской области назначено около 200 экспертиз, уже проведены следственные эксперименты и опрошены свидетели.

Ранее Королевский районный суд Житомира взял под стражу арендатора пруда, который расстрелял семерых человек в ночь на 22 мая, некоторые их погибших были действующими военнослужащими Национальной гвардии.