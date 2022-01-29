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Расстрел военных в Днепре: раненые в тяжелом состоянии, но динамика позитивная

Автор: Александр Мороз

Пятеро раненых в результате расстрела военных в Днепре находятся в тяжелом состоянии. Но наблюдается позитивная динамика.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Министерства внутренних дел.

Сообщается, что врачи продолжают оказывать раненым на территории завода "Южмаш" военным медицинскую помощь, а на просьбу сдать кровь откликнулись более 170 человек.

В частности, Жанна Шарова, которая получила три ранения, находится в тяжелом состоянии. Вчера девушка пришла в себя, но пока подключена к аппарату ИВЛ.

"Игорь Семенченко получил ранение в живот. Врачи смогли оперативно удалить пулю, состояние тяжелое, с положительной динамикой", - говорится в сообщении.

Владислав Гулида, Денис Намесник и Евгений Мачула находятся в сознании, их состояние тяжелое с положительной динамикой.

Напомним, ночью 27 января военнослужащий Национальной гвардии Артемий Рябчук расстрелял сослуживцев, с которыми находился в карауле на "Южмаше". В результате погибли четверо военнослужащих и женщина, которая была контроллером на КПП, еще пятеро получили ранения.

Рябчука задержали через несколько часов после инцидента, суд взял его под стражу без права выйти под залог.

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