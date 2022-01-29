Расстрел военных в Днепре: раненые в тяжелом состоянии, но динамика позитивная

Сообщается, что врачи продолжают оказывать раненым на территории завода "Южмаш" военным медицинскую помощь, а на просьбу сдать кровь откликнулись более 170 человек.

В частности, Жанна Шарова, которая получила три ранения, находится в тяжелом состоянии. Вчера девушка пришла в себя, но пока подключена к аппарату ИВЛ.

"Игорь Семенченко получил ранение в живот. Врачи смогли оперативно удалить пулю, состояние тяжелое, с положительной динамикой", - говорится в сообщении.

Владислав Гулида, Денис Намесник и Евгений Мачула находятся в сознании, их состояние тяжелое с положительной динамикой.