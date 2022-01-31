Расстрел военных в Днепре: первые наработки по расследованию будут до конца недели

Первые наработке по расследованию расстрела военных в Днепре будут известны до конца недели. Сегодня началась работа комиссии, которая расследует трагедию со служащими Национальной гвардии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт МВД .

"До конца недели будут первые наработки. Наша цель - шаг за шагом восстановить цепь событий, которые привели к неправомерному применению военнослужащим НГУ огнестрельного оружия, а также принять меры по недопущению подобных трагедий в будущем. Мы нацелены на максимально эффективный результат", - заявил первый замминистра внутренних дел Евгений Енин.

По его словам, комиссия проверит реагирование на жалобы к руководству воинской части в которой служили Артемий Рябчук и его жертвы, условия хранения и выдачи оружия, наличие неуставных отношений и так далее.