Расстрел военнослужащих в Днепре и новый максимум по коронавирусу: новости за 27 января

В Днепре солдат срочной службы расстрелял караул военнослужащих, Верховная рада перенесла пленарные заседания из-за вспышки COVID, курс доллара вырос до максимума с февраля 2015 года. Подробнее о том, что произошло в четверг, 27 января - в материале РБК-Украина.

В Днепре нацгвардеец расстрелял караул военнослужащих. Пятеро погибших

На территории Южного машиностроительного завода "Южмаш" военнослужащий Национальной гвардии Украины солдат срочной службы Артем Рябчук, 2001 года рождения (21 год) расстрелял караул военнослужащих НГУ, после чего с оружием скрылся. В результате этого пять человек погибли, а еще пятеро получили ранения. Позже Рябчук сдался правоохранителям сам. Он попросил случайную женщину позвонить в полицию и сообщить о его местонахождении.

Командующий Национальной гвардии Украины Николай Балан подал в отставку из-за расстрела военных в Днепре. Он также отстранил командование полка, в котором произошел трагический инцидент. Все подробности – в материале РБК-Украина.

Новый максимум. В Украине более 34 тысяч случаев COVID

В Украине зафиксировали антирекорд новых случаев коронавируса, за сутки заболели более 34 тысяч человек. Больше всего новых заражений в Ивано-Франковской, Львовской областях, а также в Киеве.

Второй день подряд в Украине фиксируют антирекорд новых случаев, вчера было более 32 тысяч заражений за сутки.

Зеленский созвонился с Байденом: первые подробности

Президент Украины Владимир Зеленский и американский лидер Джо Байден созвонились вечером 27 января. Переговоры прошли на фоне угрозы российского вторжения в Украину и ответа США и НАТО на так называемые "гарантии безопасности" РФ.

Первые подробности разговора двух лидеров - в материале РБК-Украина.

Рада перенесла пленарные заседания из-за вспышки COVID: новый график

Верховная рада Украины из-за вспышки коронавируса перенесла пленарные заседания на середину февраля. Соответствующее решение поддержали 233 народных депутатов.

Ранее планировалась, что следующая неделя в Раде тоже будет пленарной, но по состоянию на сегодня известно о нескольких десятках случаев COVID среди нардепов и сотрудников Аппарата. Причем ситуация с заболеваемостью только ухудшается.

Не сработала кнопка? Рада не поддержала увольнение главы Фонда госимущества

В четверг, 27 января Верховная рада не поддержала увольнение Дмитрия Сенниченко с должности главы Фонда государственного имущества. За отставку проголосовало 223 депутатов из необходимых 226.

Так, за соответствующее постановление проголосовало 223 парламентария. При этом стоит отметить, что именно трех голосов не хватило для принятия решения и именно трое нардепов заявили, что во время голосования у них не сработала кнопка. Позже в Раду повторно подали заявление Сенниченко об отставке.

Курс доллара вырос до максимума с февраля 2015 года

Национальный банк Украины (НБУ) на 28 января 2022 года установил официальный курс на уровне 28,98 гривен за доллар. Курс вырос на 19 копеек по сравнению с предыдущим банковским днем.

Стрельба на границе Киргизии и Таджикистана: есть погибшие и раненые

В четверг, 27 января, произошла перестрелка между военными Таджикистана и Киргизии. При этом военные одной из сторон использовали минометы и гранатометы. С обеих сторон есть погибшие и раненые, в том числе среди мирного населения.

Позже страны договорились о прекращении огня на границе. Это произошло в ходе переговоров. Подробнее о конфликте Киргизии и Таджикистана читайте в материале РБК-Украина.

Больно и неприятно: дочь Снежаны Егоровой отреагировала на слова матери о поддержке Путина

Накануне украинская ведущая Снежана Егорова публично поддержала президента России Владимира Путина. Ее старшая дочь 29-летняя актриса Анастасия Ровинская заявила, что не разделяет гражданскую позицию матери и ей стыдно за ее слова. Об этом Ровинская написала на своей странице в Instagram.

"К сожалению, я должна сделать заявление относительно моей мамы, Снежаны Егоровой. Откровенно, мне больно и неприятно это писать, но должна, потому что это касается не только меня, а в первую очередь моей семьи, а именно моих детей, моего мужа, а также близких нам людей, друзей и коллег", - написала девушка.

Циклон Marie накроет Украину снегом и метелью: где будет наихудшая погода

Погода в Украине в следующие дни окажется под влиянием циклона и его атмосферных фронтов, которые принесут нам снег, мокрый снег, сильный ветер и даже метель.

Что будет с погодой в стране - читайте на Styler.