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Расстрел военнослужащих в Днепре: нацгвардеец отказался от всех своих показаний

Автор: Анастасия Рокитна, Владислав Красинский

Боец Нацгвардии Артемий Рябчук, которого подозревают в расстреле сослуживцев на предприятии "Южмаш", отказался от всех своих прежних показаний. Досудебное расследование продолжается.

Об этом сообщили РБК-Украина в пресс-службе Государственного бюро расследований.

В ГБР подтвердили, что действительно подозреваемый обратился к следователю с соответствующим заявлением.

"Но это никак не влияет на тот массив доказательной базы, которой владеет следствие. Досудебное расследование продолжается. Относительно же какого-то там возможного на него психологического давления, то эта информация не соответствует действительности", - сообщили в ГБР.

Следователи работают исключительно в рамках действующего законодательства, отметили правоохранители.

Расстрел военнослужащих

27 января на территории днепровского предприятия "Южмаш" нацгвардеец расстрелял сослуживцев и сбежал. Инцидент произошел во время выдачи оружия караулу. В результате стрельбы погибли четверо военнослужащих и один гражданский человек. Еще пятеро получили ранения различной тяжести.

Как заявили правоохранители, стрелком был нацгвардеец Артем Рябчук. Через несколько часов его задержали полицейские в другом городе, прибывшие после сообщения от прохожего.

Напомним, ранее нацгвардеец на видео описал хронологию расстрела военных.

Отметим, Кировский районный суд Днепра решил отправить Артема Рябчука под стражу без альтернативы внесения залога.

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Днепр