Расстрел работника Запорожской АЭС. ГУР узнало детали нападения, перехватив разговор оккупантов

Российские оккупанты готовили нападение на сотрудника энерго-ремонтного подразделения Запорожской АЭС Сергея Швеца. Когда не нашли его на рабочем месте, пошли к нему домой и расстреляли энергетика, потому что тот сопротивлялся.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на перехват Главного управления разведки.
Последний звонок, который удалось перехватить разведчикам, от рашиста с позывным "Ловец". Он отчитывается, что нашли украинца по домашнему адресу.
"Адрес отработали. У него автомат, он сопротивлялся. Его "замочили". Он еще жив, но он не выживет. У него несколько пулевых ранений", - говорит оккупант.
Напомним, 24 мая оккупанты расстреляли Сергея Швеца в собственной квартире. Те ранения, которые он получил, обычно считаются несовместимыми с жизнью. Впрочем, мэр Энергодара Дмитрий Орлов сообщил, что раненый жив, хотя и находится в крайне тяжелом состоянии.
Напомним, 16 мая, во временно оккупированном Херсоне российские оккупанты похитили инженера "Суспільне Херсон" Алексея Воронцова. Позже он был освобожден.
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