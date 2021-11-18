Расстрел Майдана. Суд разрешил допрос по видеосвязи сбежавших беркутовцев

Защита беркутовцев просила суд разрешить дистанционное участие своих подзащитных в судебном заседании. Сбежавшие беркутовцы, предположительно, сейчас находятся на оккупированных территориях Донбасса.

Суд отказал в этом ходатайстве. Но в то же время разрешил на стадии допроса привлечь обвиняемых по видеосвязи.

"Суд предоставляет стороне защиты возможность в соответствии с установленным порядком исследования доказательств на стадии допроса обвиняемых реализовать право обвиняемых Зинченко, Аброськина и Янишевского по их желанию дать показания суду касательно предъявленного обвинения в любой приемлемый для них способ. В том числе, с использованием технических средств дистанционной видеосвязи при условии возможности их идентификации", - огласил решение судья Сергей Дячук.

В то же время, суд отклонил просьбу защиты допросить по видеосвязи "грузинских снайперов", которые якобы являются свидетелями событий на Майдане.

Следующее заседание суда назначено на 24 ноября.