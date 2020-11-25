ru
ua

News
+
-

Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Расстрел Майдана: суд разделил дело против экс-беркутовцев

Автор: Олег Черныш

Святошинский районный суд Киева разделил дело против 5 экс-беркутовцев. Их обвиняют в расстреле 48 активистов Майдана.

Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

В среду суд присяжных решал вопрос в каком формате продолжать рассмотрение дела, учитывая что три из пяти обвиняемых были обменяны и скрылись от следствия в ОРДЛО.

Суд решил выделить в отдельное производство дело против этих трех беркутовцев - Олега Янишевского, Павла Аброськина и Сергея Зинченко.

Самые читаемые новости

Прокуратура была против разделения дел и заявила, что предпринимаются меры для международного розыска беркутовцев.

Дело против двух оставшихся подсудимых суд продолжит рассматривать 11 декабря.

Напомним, ранее Святошинский районный суд Киева отказался поместить под домашний арест бывших бойцов спецподразделения "Беркут".

Также РБК-Украина ранее писало, что за год к уголовной ответственности по делу Майдана привлекли 34 человека.

Кроме того, 19 ноября полиция проводила обыски в Национальном музее Революции достоинства. А также в доме у директора музея.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Майдан