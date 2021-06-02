Расстрел Майдана: суд объединил дела против обвиняемых беркутовцев

Суд удовлетворил ходатайство прокурора об объединении дел против беркутовцев Александра Маринченко, Сергея Тамтуры, Сергея Зинченко, Павла Аброськина и Олега Янишевского. Трое последних скрываются от правосудия на оккупированных территориях, и процесс против них будет вестись в заочном режиме.

Дела против беркутовцев были разъединены в ноябре 2020 года. Спустя 8 месяцев суд решил их объединить, так как были приняты необходимые законодательные изменения в процесс заочного осуждения лиц.

Адвокаты беркутовцев были против объединения дел, но суд отклонил их аргументы.

Процесс против 5 экс-беркутовцев продолжится 16 июня. Суд находится на финальном этапе рассмотрения дела.