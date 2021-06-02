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Расстрел Майдана: суд объединил дела против обвиняемых беркутовцев

Автор: Олег Черныш

Святошинский районный суд Киева решил объединить дела против всех пяти экс-беркутовцев, обвиняемых в расстреле 48 активистов Евромайдана. Дела против них были разъединены в ноябре 2020 года.

Об этом передает корреспондент РБК-Украина со ссылкой на решение суда присяжных.

Суд удовлетворил ходатайство прокурора об объединении дел против беркутовцев Александра Маринченко, Сергея Тамтуры, Сергея Зинченко, Павла Аброськина и Олега Янишевского. Трое последних скрываются от правосудия на оккупированных территориях, и процесс против них будет вестись в заочном режиме.

Дела против беркутовцев были разъединены в ноябре 2020 года. Спустя 8 месяцев суд решил их объединить, так как были приняты необходимые законодательные изменения в процесс заочного осуждения лиц.

Адвокаты беркутовцев были против объединения дел, но суд отклонил их аргументы.

Процесс против 5 экс-беркутовцев продолжится 16 июня. Суд находится на финальном этапе рассмотрения дела.

Напомним, Святошинский районный суд Киева разрешил заочно судить трех беркутовцев, обвиняемых в расстреле 48 активистов Майдана. В декабре 2019 года они были отпущены из-под стражи в рамках обмена пленными между Украиной и Россией.

Отметим, Верховная рада 27 апреля 2021 года приняла изменения в законодательство, которые позволяют заочно судить граждан, которые скрываются на оккупированных территориях или в России и не объявлены в международный розыск Интерполом.

Учитывая это, прокуратура подала ходатайство о заочном процессе. Суд его удовлетворил.

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