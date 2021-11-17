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Расстрел Майдана: приговор по делу пяти "беркутовцев" могут вынести в 2022 году

Автор: Дмитрий Левицкий

Рассмотрение дела о расстреле протестующих во время Майдана, фигурантами которого являются пятеро бывших бойцов спецподразделения "Беркут", все еще продолжается. Ожидается, что приговор суда будет уже в следующем году

Об этом сказал руководитель департамента по делам Майдана Алексей Донской, сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг Офиса генпрокурора.

"На сегодня Святошинским районным судом Киева удовлетворено ходатайство прокурора и предоставлено разрешение на заочное судебное производство в отношении трех бывших "беркутовцев", обвиняемых в совершении массовых убийств 20 февраля 2014 года на улице Институтской. Имеются в виду те лица, которые в рамках обмена пленными были переданы на оккупированную территорию и прячутся там", - сказал он

Донской рассчитывает, что приговор по делу пятерых "беркутовцев" могут огласить в первой половине 2022 года.

"Исходя из периодичности заседаний по этому делу, мы имеем основания рассчитывать, что уже в первой половине следующего года может быть приговор по указанному делу", - отметил прокурор.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что суд решил объединить дела пятерых "беркутовцев" в одну.

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МайданБеркут