Расстрел караула на "Южмаше". Все подробности трагедии в Днепре с 5 погибшими

Монастырский анонсировал увольнения из-за стрельбы в Днепре

Как сообщил глава МВД, после изучения условий и обстоятельств приведших к трагедии в Днепре будут сделаны выводы, в том числе кадровые.

"Нам нужно провести тщательный анализ того, как в стране построена срочная военная служба, каковы ее преимущества и недостатки и что нужно кардинально менять", - добавил он.

Стрелка задержали

Как сообщил глава МВД Денис Монастырский, Артем Рябчук уже задержан и будет нести строжайшую ответственность, предусмотренную законом.

Кроме того, он добавил, что будет создана комиссия, которая установит обстоятельств, которые могли привести к таким действиям Рябчука.

"Также будут изучаться обстоятельства прохождения Артемом Рябчуком военно-медицинской комиссии, его психическое состояние на момент выдачи допуска к оружию", - добавил Монастырский.

Фото: задержание стрелка (facebook.com/moden.ua)

Как уточнили в облуправлении полиции, вооруженного Рябчука задержали сегодня в 9:30 по ул. Крайней в Подгородном.

"В полицию поступило более десяти вызовов от людей, сообщивших о подозрительных лицах. При отработке одного из таких вызовов полицейские задержали военнослужащего, который расстрелял пять человек и еще пять ранил", - сообщили в полиции.

По факту стрельбы открыто дело

Как сообщили в Госбюро расследований, по факту расстрела нацгвардейцев в Днепре возбуждено уголовное производство по п. 1 и п. 4 ч. 2 ст. 115 УК Украины (преднамеренное убийство). Кроме того, ГБР изучает порядок организации службы и охраны стратегического объекта ответственными должностными лицами.

Что известно о стрелке

В обязанности Артема Рябчука входила охрана территории завода.

Экс-заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил, что Рябчук был призывником срочной службы из Измаила, вырос без отца.

"В первую очередь будет изучаться вопрос не поддавался ли военнослужащий психологическому давлению в коллективе. А также то, как он проходил медицинскую комиссию по выводам которой ему было предоставлено право доступа к боевому оружию", - добавил Геращенко.

Нацгвардеец расстрелял сослуживцев в Днепре

Сегодня в 03:40 на территории Южного машиностроительного завода "Южмаш" нацгвардеец при выдаче оружия по неустановленным причинам, расстрелял из автомата Калашникова караул военнослужащих Нацгвардии, после чего скрылся.

Как сообщается, стрелок - солдат срочной службы Артем Рябчук 2001 года рождения, родом он из Измаила (Одесская область).

В результате стрельбы погибли 5 человек: четверо военнослужащих и одна гражданская - сотрудница завода "Южмаш". Еще пять человек пострадали.

Для поиска стрелка в Днепре была объявлена полицейская операция "Сирена", личный состав подразделений Нацполиции и Нацгвардии были подняты по тревоге.