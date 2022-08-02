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Расстрел эвакуационного автобуса в Херсонской области: число погибших возросло

Фото: Россияне расстреляли эвакуационный автобус в Херсонской области (mvs.gov.ua)
Автор: Олег Васкив

Российские оккупанты 1 августа расстреляли из ПТУР автобус с беженцами в Херсонской области. Число погибших гражданских возросло до трех.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативное командование "Юг".

"В районе Долгового рашисты из противотанкового ракетного комплекса расстреляли гражданский микроавтобус. Погибло трое мирных жителей", - отмечают украинские военные.

В ОК" Юг " добавили, что в результате обстрела оккупантов ранения получили 5 человек. Их доставили в больницу, где оказали необходимую медицинскую помощь.

Напомним, ранее начальник военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул информировал о двух погибших гражданских в результате обстрела оккупантами эвакуационного автобуса.

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