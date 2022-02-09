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Расстрел в Днепре: рассматривается три версии трагедии - названа основная

Автор: Мария Кучерявец

По состоянию на сегодня, следователи ГБР рассматривают три версии трагедии на предприятии "Южмаш" в Днепре, где боец Нацгвардии Артемий Рябчук расстрелял сослуживцев. Названа и основная из них.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Первая версия

Как сообщил директор Государственного бюро расследований Алексей Сухачев, основной версией следствия является совершение подозреваемым преступления из-за неуставных отношений.

Вторая версия

Также следователи рассматривают версию совершения преступления в связи с психическим заболеванием подозреваемого, его пребыванием в физиологическом аффекте.

Третья версия

По данным ГБР, третья версия - совершение преступления по поручению иностранных спецслужб, негосударственных организаций, частных лиц с целью дискредитации системы правоохранительных органов в Украине, дестабилизации правопорядка в стране и т. д.

Чтобы проверить эту версию были даны соответствующие поручения управлению СБУ в Днепропетровской области.

В частности, следователями установлен факт посещения подозреваемым Российской Федерации в 2019 году, где он находился 2 недели.

Открыт ряд дел

ГБР отметили, что расследование продолжается по ряду уголовных правонарушений, а именно:

  • умышленное убийство двух или более лиц (п. 1 ч. 2 ст. 115 УКУ);
  • дезертирство с оружием (ч. 3 ст. 408 УК);
  • похищение военнослужащим оружия и боевых припасов в условиях особого периода (ч. 3 ст. 410 УК);
  • бездействие военных властей в условиях особого периода (ч. 3 ст. 426 УК);
  • халатное отношение к военной службе (ч. 3 ст. 425 УКУ).0

Назначено 24 экспертизы, допрошено 29 свидетелей

Сейчас следователями ГБР проверяются факты халатного отношения к военной службе и бездеятельности руководства воинской части где проходил службу подозреваемый.

С этой целью допрошено 29 человек, из которых 9 - военные служебные лица воинской части 3021, в том числе заместители командира части, командиры рот, отделений и т. д.

Проведен обыск в воинской части, в ходе которого изъяты документы о порядке прохождения службы, организации несения службы на территории "Южмаш", назначено 24 различных экспертиз.

Расстрел в Днепре

Напомним, 27 января на территории предприятия "Южмаш" в Днепре нацгвардеец Артемий Рябчук расстрелял сослуживцев и скрылся.

Инцидент произошел при выдаче оружия караула. В результате стрельбы погибли четверо военнослужащих и один гражданский человек. Еще пятеро получили ранения разной тяжести.

Недавно стало известно, что нацгвардеец Рябчук, подозреваемый в расстреле сослуживцев, отказался от всех своих прежних показаний.

Напомним, комиссия МВД нашла факты "внеуставных отношений" в воинской части в Днепре, где нацгвардеец устроил смертельную стрельбу.

В настоящее время подозреваемый находится в СИЗО, ему грозит пожизненное заключение.

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ДнепрЮжмаш