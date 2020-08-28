Расстрел автобуса и обновление карантинных зон: новости за 27 августа

На трассе Киев-Харьков расстреляли автобус, в Украине обновили карантинные зоны, "Нафтогаз" повысил цену на газ для населения. Подробнее о том, что произошло в четверг, 27 августа, - в материале РБК-Украина

На трассе Киев-Харьков расстреляли автобус, есть пострадавшие

На трассе Киев-Харьков неизвестные расстреляли автобус. В результате стрелбы пострадали четыре человека. Погибших и заложников в результате инцидента нет. Правоохранители открыли уголовное производство по двум статьям.

Правоохранители разыскали автомобили вероятных нападавших на микроавтобус в Харьковской области. Кроме того, заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко в эфире телеканала "Украина 24" заявил, что нападавших задержали в Красноградском районе.

Сразу после инцидента нардеп Илья Кива сообщил на своей странице в Facebook о погибших и похищенных. "На трассе Киев-Харьков с автоматического оружия Азовом и Нацкорпусом расстрелян автобус с людьми. На нем передвигались члены нашего общественного движения "Патриоты - За Жизнь". Есть погибшие. Несколько человек похищены преступниками", - говорится в публикации Кивы. Позже нардеп в эфире "112 Украина" уточнил, что погибших нет, но один из человек был тяжело ранен - у него зафиксированы пулевые ранения.

В Украине обновили карантинные зоны

В Украине обновили карантинные зоны в зависимости от эпидситуации в регионах. Красную зону расширили из-за ухудшения ситуации с коронавирусом. Об этом сообщил министр Кабмина Олег Немчинов в Telegram.

Согласно решению комиссии, в "красную зону", в частности, попали Ивано-Франковск, Калуш, Коломыя, Черновцы, Дубно, Острог Измаил.

Новые зоны карантина вступят в силу в 00:00 понедельника, 31 августа.

Путин о задержании "вагнеровцев" в Беларуси: совместная операция спецслужб Украины и США

Президент России Владимир Путин заявил, что задержание россиян частной военной компании "Вагнера" в Беларуси - это совместная операция украинских и американских спецслужб. По его словам, "людей использовали в темную".

Об этом он сказал в ходе пресс-конференции.

"Это акция спецслужб. Людей в темную использовали, чтобы переместить на территорию Беларуси. Поставив перед ними совершенно легальные цели", - отметил российский лидер.

"Нафтогаз" повысил цену на газ для населения почти в 1,5 раза

Газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины" подняла стоимость газа по годовому контракту до 5,24 грн за куб. м с НДС. В августе цена газа по тарифу "Годовой" составляла 4,73 грн за куб. м.

Об этом сообщается на сайте компании.

Таким образом, в рамках месячного контракта в сентябре цена газа у ГК "Нафтогаз Украины" выросла на 45% до 4,7 грн за куб. м.

Саакашвили намерен вернуться в Грузию: что известно

Глава Исполнительного комитета реформ при президенте Украины и бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заявил о намерении вернуться на родину. В частности, он хочет вернуться в грузинскую политику и объявил о включении в избирательную кампанию.

РБК-Украина собрало все, что известно на данный момент.

Лукашенко готов к диалогу с оппозицией и назвал условие

Президент Беларуси Александр Лукашенко готов вести диалог с оппозицией. При этом такой диалог будет вести с "вменяемыми людьми" и не на улице. Об этом он заявил на совещании с членами правительства в Минске.

Также Лукашенко обвинил Польшу в намерении якобы присоединить Гродненскую область. По его мнению, против его режима идет гибридная война.

Тем временем Российская Федерация подготовила резерв из силовиков, которые могут быть направлены для урегулирования ситуации в Беларуси. Подразделения будут использованы только в случае обострения в стране. Об этом в интервью "Россия 24" рассказал президент России Владимир Путин.

Тысячи хасидов застряли в аэропортах Украины без еды и воды: дети плачут, спят на полу (фото)

В украинских аэропортах застряли тысячи хасидов, которые пытаются прорваться в Умань несмотря на ограничение возможности их приезда на празднование Рош ха-Шана (еврейского Нового года).

Люди ждут в терминалах разрешения, но на территорию Украины их не пускают. Некоторые из паломников спят прямо на полу. Скопление хасидов заметили в аэропортах Одессы, Киева и Запорожья, но дальше их не пускают.