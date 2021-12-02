Рассмотрение дела НГЗ на 9 млрд снова сорвано, на этот раз по болезни адвокатов

Согласно постановлению Николаевского апелляционного суда, заседание по делу о взыскании 9,2 млрд грн морального ущерба с Николаевского глиноземного завода (НГЗ) было перенесено на 14 декабря в связи с ходатайством трех адвокатов "Стоп шлам", у которых обнаружен COVID-19.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НГЗ.

"Заболевание у адвокатов появилось одновременно и внезапно - накануне вечером они находились в Николаеве, когда заседание было прервано до утра "заминированием" суда", - отмечается в сообщении на странице завода Facebook.

В качестве подтверждения заболевания, представители "Стоп шлам" предоставили справки из клиники лечебного голодания "Медок", расположенной почти в 500 км от Николаева.

Документы выданы Воробьеву и Щелкунову с разницей в несколько минут в час до начала рассмотрения дела.

Сама клиника специализируется на нетрадиционной медицине, лечебном голодании и СПА-процедурах. Заведение расположено в селе Плюты Киевской области, его уставный капитал составляет 100 тыс. грн.

Суд обязал представителей общественной организации предоставить подтверждающие документы о заболеваниях с QR-кодами, ведь справки выглядят сомнительно.

На Николаевском глиноземном считают, что затягивая таким образом рассмотрение дела, "Стоп шлам" в очередной раз доказывает, что иск к НГЗ сфальсифицирован и не содержит никаких реальных фактов, а все действия псевдоактивистов - это спланированная рейдерская атака, к которой привлечены судьи, эксперты и другие "специалисты".

"Надеемся, что правоохранители предоставят соответствующую оценку действиям этой организованной группы и участники одной из самых масштабных афер понесут заслуженное наказание", - резюмируют в НГЗ.