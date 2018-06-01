Расследованием ДТП на Позняках с 13-летним мальчиком займется СБУ и прокуратура

Назначено служебное расследование в отношении полицейских, которые устроили ДТП на Позняках

Прокуратурой города Киева организовано досудебное расследование в уголовном производстве по факту ДТП, которое произошло вечером в четверг, 31 мая, в результате которого пострадал 13-летний мальчик. Об этом говорится в сообщении прокуратуры Киева.

"Расследование поручено ГУ СБУ в городе Киеве и Киевской области, процессуальное руководство обеспечивается прокуратурой города", - указано в сообщении.

Добавим, что автомобиль, который сбил 13-летнего мальчика на велосипеде, оказался полицейским спецавтомобилем.

Отмечается что в настоящее время в уголовном производстве проводятся первоочередные следственные действия - направлено поручение в МВД относительно проведения служебного расследования по факту ДТП.

ПРОКУРАТУРА КИЄВА ЗДІЙСНЮВАТИМЕ ПРОЦЕСУАЛЬНЕ КЕРІВНИЦТВО У РОЗСЛІДУВАННІ ДТП НА ПОЗНЯКАХ Прокуратурою міста Києва... Опубліковано Прокуратура міста Києва 1 червня 2018 р.

"Подготовлены ходатайства о назначении и проведении ряда экспертиз, по результатам которых будет принято процессуальное решение в отношении дальнейшего движения уголовного производства", - добавили в прокуратуре.

Напомним, полиция Киева начала уголовное производство по факту ДТП, которое произошло вечером 31 мая, с полицейским спецавтомобилем, в котором пострадал 13-летний мальчик.

В полиции Киева сообщили, что полицейские, которые были в спецавтомобиле, что сбил ребенка на велосипеде прошли тест для определения уровня алкогольного опьянения. Устройство показало, что правоохранители не употребляли алкоголь.