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Расследование по поводу закупки COVID-вакцин не будет препятствием для поставок, - НАБУ

Новина українською → Киев, Вторник 16 февраля 2021 20:50
Расследование по поводу закупки COVID-вакцин не будет препятствием для поставок, - НАБУ Фото: НАБУ (РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Расследование по фактам возможных злоупотреблений при закупке вакцин от COVID-19 не станет помехой для поставки препаратов в Украину. Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины только проверят наличие или отсутствие признаков состава правонарушения.

Об этом заявила пресс-служба НАБУ.

"Сам факт начала расследования не является доказательством вины или же подтверждением совершения преступления. И он никоим образом не может составить препятствий для закупок вакцин у поставщиков, тем более уже после истечения срока обещанного начала вакцинации", - отметили в НАБУ.

Расследование начали на основании заявления гендиректора госпредприятия "Медзакупки" Арсена Жумадилова. В бюро отметили, что в настоящее время детективы не совершали никаких следственных действий, которые могли бы быть расценены как воспрепятствование деятельности по закупке вакцин для Украины.

"НАБУ и дальше будет исследовать факты возможных злоупотреблений во всех социально значимых сферах общественной жизни и советует топ-чиновникам, подследственным бюро, не манипулировать фактами, а эффективно выполнять возложенные на них обязанности", - добавили в НАБУ.

Напомним, на прошлой неделе стало известно, что НАБУ начало расследование относительно возможных злоупотреблений во время покупки Украиной вакцин от коронавируса.

Кроме того, сегодня министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что НАБУ запросило в Мнздрава документы о всех переговорах по закупке вакцин от коронавируса.

Как подчеркнул Степанов, Украина теряет доверие производителей из-за ситуации вокруг закупок вакцины от коронавируса.

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