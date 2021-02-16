Расследование по поводу закупки COVID-вакцин не будет препятствием для поставок, - НАБУ

Расследование по фактам возможных злоупотреблений при закупке вакцин от COVID-19 не станет помехой для поставки препаратов в Украину. Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины только проверят наличие или отсутствие признаков состава правонарушения.

"Сам факт начала расследования не является доказательством вины или же подтверждением совершения преступления. И он никоим образом не может составить препятствий для закупок вакцин у поставщиков, тем более уже после истечения срока обещанного начала вакцинации", - отметили в НАБУ.

Расследование начали на основании заявления гендиректора госпредприятия "Медзакупки" Арсена Жумадилова. В бюро отметили, что в настоящее время детективы не совершали никаких следственных действий, которые могли бы быть расценены как воспрепятствование деятельности по закупке вакцин для Украины.

"НАБУ и дальше будет исследовать факты возможных злоупотреблений во всех социально значимых сферах общественной жизни и советует топ-чиновникам, подследственным бюро, не манипулировать фактами, а эффективно выполнять возложенные на них обязанности", - добавили в НАБУ.