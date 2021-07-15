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Распространяли поддельные вакцины и COVID-сертификаты: в Саудовской Аравии задержали 120 человек

Автор: Сергей Пышкин

В Саудовской Аравии арестовали около 120 человек, подозреваемых в поставке и приобретении поддельных вакцин и сертификатов. Сейчас в стране усилили контроль из-за хаджа, который запланирован на 17 июля.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Согласно данным следствия, к распространению поддельных вакцин и сертификатов причастны:

  • 9 сотрудников Минздрава;
  • 9 граждан Саудовской Аравии;
  • 12 жителей страны;

В частности, в приобретении незаконных услуг обвиняются 76 граждан страны и 16 жителей.

Сейчас известно, что для спроса поддельных сертификатов, обвиняемые использовали рекламу в социальных сетях. Подозреваемые меняли статус инфекции, вакцины и количество доз.

Стоит отметить, что начиная с августа в Саудовской Аравии разрешат посещать правительственные здания, учебные и развлекательные заведения, пользоваться общественным транспортом исключительно вакцинированным лицам.

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Саудовская АравияКоронавирусВакцинаCOVID-19сертификаты