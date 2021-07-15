Распространяли поддельные вакцины и COVID-сертификаты: в Саудовской Аравии задержали 120 человек
В Саудовской Аравии арестовали около 120 человек, подозреваемых в поставке и приобретении поддельных вакцин и сертификатов. Сейчас в стране усилили контроль из-за хаджа, который запланирован на 17 июля.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.
Согласно данным следствия, к распространению поддельных вакцин и сертификатов причастны:
- 9 сотрудников Минздрава;
- 9 граждан Саудовской Аравии;
- 12 жителей страны;
В частности, в приобретении незаконных услуг обвиняются 76 граждан страны и 16 жителей.
Сейчас известно, что для спроса поддельных сертификатов, обвиняемые использовали рекламу в социальных сетях. Подозреваемые меняли статус инфекции, вакцины и количество доз.
Стоит отметить, что начиная с августа в Саудовской Аравии разрешат посещать правительственные здания, учебные и развлекательные заведения, пользоваться общественным транспортом исключительно вакцинированным лицам.