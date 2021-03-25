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Распространяла фейки о COVID-вакцине: в Ивано-Франковской области будут судить женщину

Автор: Андрей Козловский

В Ивано-Франковской области будут судить женщину, которая в соцсети Facebook распространяла ложную информацию о вакцине против коронавируса. Ей грозит штраф или исправительные работы.

Об этом сообщает пресс-служба Коломыйского районного суда.

"Из протокола об административном правонарушении следует, что жительница Коломыи в сети Интернет на своей странице в Facebook распространила ложную информацию относительно вакцины, которая якобы не прошла всех этапов испытания, что могло вызвать панику среди населения", - говорится в сообщении.

В суде сообщили, что женщину будут судить за распространение ложных слухов, которые могут вызвать панику среди населения (ст. 173 - 1 КУоАП).

Женщине грозит штраф от 10 до 15 необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительные работы на срок до одного месяца с отчислением двадцати процентов заработка.

Напомним, компания Facebook заявила 22 марта, что с октября по декабрь удалила более 12 млн материалов о COVID-19 и вакцинах, обозначенных экспертами как дезинформация. Также в этот период администрация соцсети удалила 1,3 миллиарда фейковых аккаунтов.

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