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"Расп***ошены, нас надо вытаскивать". СБУ перехватила переговоры оккупантов под Киевом

Новина українською →
Воскресенье 27 февраля 2022 11:43
"Расп***ошены, нас надо вытаскивать". СБУ перехватила переговоры оккупантов под Киевом Фото: Уничтоженная российская техника под Харьковом (УНИАН)
Автор: Светлана Мащенко

Служба безопасности Украины перехватила часть разговоров российских военных, которые отчитываются об убитых, раненых, просят поддержки и бегут "лесом".

Об этом сообщили в СБУ.

"Пока Россия врет, как ее войска "спокойно и без потерь" заходят в украинские города, солдаты РФ бегут по лесам. Потому что куча 200-ых, а техника - разбита", - говорится в сообщении.

Смотрите ниже расшифровку аудио:

"Стас, Стас, смотри, записывай. На мосту из Гостомеля на Киев попали под обстрел, техника уничтожена полностью. Часть нас ОМОН, КИМ отходим в сторону аэропорта лесом.

Сейчас думаем, что дальше. ОМОН, НК и Красноярск сводный отряд тоже расп***ошены, но они в самом Гостомеле отходить не могут, у них 200-ые, 300-ые (убитые и раненные, - ред). Передайте в округ, необходима поддержка, помощь, то есть нас надо вытаскивать. Тут где-то поблизости украинская часть".

Ранее мы писали, что украинцы останавливают танки без единого выстрела, а также забрасывают вражескую технику коктейлями "Молотова".

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