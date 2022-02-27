"Расп***ошены, нас надо вытаскивать". СБУ перехватила переговоры оккупантов под Киевом

"Пока Россия врет, как ее войска "спокойно и без потерь" заходят в украинские города, солдаты РФ бегут по лесам. Потому что куча 200-ых, а техника - разбита", - говорится в сообщении.

Смотрите ниже расшифровку аудио:

"Стас, Стас, смотри, записывай. На мосту из Гостомеля на Киев попали под обстрел, техника уничтожена полностью. Часть нас ОМОН, КИМ отходим в сторону аэропорта лесом.

Сейчас думаем, что дальше. ОМОН, НК и Красноярск сводный отряд тоже расп***ошены, но они в самом Гостомеле отходить не могут, у них 200-ые, 300-ые (убитые и раненные, - ред). Передайте в округ, необходима поддержка, помощь, то есть нас надо вытаскивать. Тут где-то поблизости украинская часть".