Раскрыты гонорары Лободы: сумма впечатлит любого

Светлана Лобода активно гастролирует в России и получает за это немалые деньги. Как сообщает ее продюсер Нателла Крапивина, гонорары исполнительницы на свадьбах и корпоративах исчисляются в миллионах рублей. О таких цифрах Нателла рассказала в прямом эфире с ведущим Сергеем Минаевым в соцсети Instagram.

Самое малое, что может запросить Лобода за выступление - это три миллиона рублей. По словам Крапивиной, возможны и скидки. Это зависит от месяца года.

"Цена варьируется от удаленности от Москвы. В Москве, в Барвихе от трех до десяти миллионов. Ну, на самом деле есть свадьбы — это один ценник. Свадьбы артисты не очень любят. Есть корпоратив большой компании, просто корпоратив, когда гуляют сотрудники — это другой ценник. Время года определяет, допустим, когда ты понимаешь, что сентябрь не самый хлебный месяц, ты уже опускаешься в цене", — рассказала продюсер.

Интересно, что после эфира с Минаевым Крапивина написала, что она находится в восторге от общения с ведущим.

"Я в восторге полном! Обожаю, когда с собеседником не только интересно, но еще и живо, динамично и обо всем на свете. Поделитесь впечатлениями и, возможно, есть вопросы, которые мы не успели обсудить. Пишите в комментариях и я постараюсь ответить", - написала Крапивина.

Кстати, ранее в СМИ появилась информация, что Светлана Лобода подняла тарифы на концерты после рождения своей второй дочери и переезда в Москву. До этого момента гонорар Светланы Лободы был около 75 тысяч евро.

Напомним, ранее Светлана Лобода показала, как проводит карантин с дочерьми - певица приобщает девочек к любимым советским фильмам.