UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

"Расизм и неонацизм": МИД России о призыве Франции не признавать российские вакцины

Автор: Дмитрий Левицкий

Спикер Министерства иностранных дел России Мария Захарова отреагировала на призыв Франции к ЕС не признавать российские и китайские вакцины от COVID-19. Захарова раскритиковала это заявление Парижа, назвав его "неонацизмом и расизмом".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Захаровой.

"Это гибрид расизма, имперского гегемонизма и неонацизма: целым народам отказывают в равных правах и возможностях, делая это вопреки законам, этики и морали, толкая мир к конфронтации в тот момент, когда он проходит тяжелые испытания пандемией", - заявила представитель МИД РФ.

Захарова добавила, что люди, сделавшие такое заявление, "не имеют отношения к той Франции, которая подарила человечеству идеалы свободы и равенства".

Читайте РБК-Украина в Google News
ФранцияМИД РФВакцина от коронавируса