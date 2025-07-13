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Расистські заворушення в Іспанії: вулиці охопило насильство після нападу на пенсіонера

Неділя 13 липня 2025 13:52
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Расистські заворушення в Іспанії: вулиці охопило насильство після нападу на пенсіонера Ілюстративне фото: в Іспанії відбулися сутички між ультраправими та мігрантами (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

В іспанському місті Торре-Пачеко дві ночі поспіль тривають расистські заворушення. Їх причиною став жорстокий напад на пенсіонера.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на El Pais.

Напад на пенсіонера

Цього тижня в іспанському місті Торре-Пачеко невідомі побили літнього чоловіка просто на вулиці. Він зазнав травм, але зараз перебуває вдома і проходить відновлення. Мотиви нападу поки невідомі, затримань не проводилося.

Представник центрального уряду в регіоні Мурсія Маріола Гевара заявила в ефірі громадського телебачення, що інцидент розслідують. Вона також засудила розпалювання ненависті та заклики до насильства, оскільки в місто почали прибувати ультраправі групи. Влада ухвалила рішення посилити присутність Цивільної гвардії для запобігання подальшим заворушенням.

За інформацією місцевої влади, приблизно третина жителів Торре-Пачеко - вихідці з інших країн. Район відомий як центр аграрної промисловості, і тут проживає велика кількість мігрантів, зайнятих на сезонних сільськогосподарських роботах.

Масові заворушення

Незважаючи на заклики місцевої влади в Іспанії в ніч на 12 липня і в ніч на 13 липня почалися заворушення.

Спочатку, 11 липня, місцева влада провела мирну акцію після нападу на літнього чоловіка. На заході зібралося близько 500 осіб, але вже тієї ночі в різних районах міста почалися локальні зіткнення. Наступного дня ввечері, 12 липня, у центрі міста почали збиратися активісти ультраправих рухів, які вигукували гасла проти мігрантів.

Як повідомила представниця уряду в Мурсії Маріола Гевара, унаслідок нічних сутичок було затримано одну особу, ще троє дістали незначні травми. За її словами, близько 22:00 між двома протилежними групами утворилася напруга, і для запобігання конфлікту між ними поліція сформувала живий кордон.

Мер міста, який ініціював першу акцію, засудив ескалацію насильства і наголосив, що в Торре-Пачеко прибувають радикально налаштовані активісти ззовні. Він закликав не піддаватися на провокації: "Зі злочинністю не можна боротися насильством - це шлях у нікуди".

Тим часом ультраправі сили посилюють риторику. У соцмережах активно поширюються антимігрантські заклики, здебільшого спрямовані проти марокканців. Праворадикальна партія Vox не залишилася осторонь: її регіональний лідер Хосе Анхель Антело виступив на мітингу в місті з гаслом "Захисти себе від злочинності", знову звинувативши міграцію в зростанні насильства і хаосу.

До слова, Іспанія кілька років тому навіть направляла на кордон війська, щоб зупинити потік нелегальних мігрантів із Північної Африки. Лише за кілька тижнів до країни проникли 8 тисяч африканців.

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