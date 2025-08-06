Раптово помер 25-річний футболіст "Зорі": що відомо про трагедію

Що відомо про смерть Білоцерковця

Про причини смерті 25-річного футболіста наразі інформації немає. Проте його життя "обірвалось раптово".



"Футбольний клуб "Зоря" висловлює щирі співчуття близьким і родичам гравця. Ми всі запам'ятаємо його як професіонала, добру та чуйну людину. Терпіння та сил родині Володимира Білоцерковця", - йдеться у повідомленні футбольного клубу.

Володимир Білоцерковець (фото: instagram.com/Belotserkovet.s)

Реакція футбольної спільноти

На трагічну звістку вже відреагували в Українській Прем'єр-лізі. На офіційному сайті організації з'явилася заява, в якій висловлюється глибокий сум з приводу непоправної втрати.

"Українська Прем'єр-Ліга глибоко сумує з приводу цієї непоправної втрати та висловлює щирі співчуття родині, близьким, друзям і всім, хто знав Володимира. Світла усмішка цього талановитого футболіста назавжди залишиться в пам'яті футбольної спільноти України", - йдеться у повідомленні УПЛ.

Володимир Білоцерковець (фото: instagram.com/Belotserkovet.s)

Ким був Володимир Білоцерковець

Володимир є вихованцем академій харківського "Металіста" та луганської "Зорі". Свою професійну кар'єру він розпочав у складі луганського клубу, за який виступав у сезонах 2019/20 та 2020/21.



Після цього півзахисник захищав кольори запорізького "Металурга" та "Інгульця" з Петрового, де отримав досвід та ігрову практику.



У січні 2025-го Володимир повернувся до рідної "Зорі", де одразу ставши гравцем основного складу. Свій останній офіційний матч за луганський клуб він провів 25 травня цього року проти львівських "Карпат".