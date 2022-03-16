Чем раньше мир разорвет все связи с Россией, тем лучше, – Кулеба

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в очередной раз попросил цивилизованный мир разорвать все отношения с токсичной Россией, развязавшей войну против Украины.

Министр призвал страны мира к "депутинизации" разных отраслей. Также он объяснил, что промедление с этим процессом неуместно.

"Депутинизация означает спасение от российского влияния во всех сферах. Политика, международные отношения, экономика, энергетика, бизнес, искусство, исследования и т. д. Россия сегодня является токсичным партнером, ответственным за массовые военные преступления в Украине. Чем раньше мир разорвет все связи, тем лучше", – заявил Кулеба.