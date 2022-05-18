Раненым боевикам "ЛНР" диагностируют болезни, чтобы не платить компенсации, - разведка

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Главного управления разведки Министерства обороны.

"Власти так называемой "ЛНР" не выплачивают компенсации семьям погибших и раненых в ходе войны с Украиной. С этой целью медицинские работники всячески искажают диагнозы раненым. После лечения ранений и контузий воины "ЛНР" получают выписки, в которых указано "остеохондроз", "язва" или другие болезни, которые не предусматривают компенсационных выплат", - пишет пресс-служба разведки.

Соответствующее отношение к собственным боевикам, уже вызывает острое ощущение несправедливости со стороны местных, даже несмотря на наращивание пропаганды.