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Раненые гражданские и массовые разрушения: подробности вчерашних обстрелов в Луганской области

Фото: подробности вчерашних обстрелов в Луганской области (t.me/luhanskaVTSA)
Автор: Сергей Пышкин

В результате вчерашних обстрелов в Луганской области пострадали 5 гражданских. Города подверглись значительным разрушениям.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Министерства внутренних дел.

"За минувшие сутки в Лисичанске в результате обстрелов ранены пять горожан, которые доставлены в медучреждения Днепра и Львова. В городе подверглись разрушениям два учебных заведения и стеклозавод", - пишет пресс-служба МВД.

В результате вчерашних обстрелов в Луганской области пострадали 5 гражданских. Города подверглись значительным разрушениям.

Кроме того, оккупанты применили огнеметную ракетную систему во время обстрелов Врубовки, что в Попаснянской общине. Выгорело много домов.

Было доставлено в Лисичанскую гуманитарную общину:

  • 300 кг продуктов питания;
  • 200 кг питьевой воды.

Был эвакуирован один гражданский.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что 9 июня, в Луганской области удалось эвакуировать 16 гражданских, среди которых 3 детей.

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