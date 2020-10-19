ru
ua

News
+
-

Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Все ранее инфицированные футболисты "Шахтера" сдали отрицательный тест на COVID-19

Автор: РБК-Украина

Футболисты и персонал футбольного клуба "Шахтер" перед матчем Лиги чемпионов против "Реала" сдали тесты на коронавирус. Все результаты оказались отрицательные.

Самые читаемые новости

Об этом говориться на официальной странице клуба в Twitter.

Негативный результат получили все девять футболистов, которые ранее были заражены.

"Также негативные результаты теста у девяти футболистов команды, у которых коронавирус был выявлен 8 октября", – сказано в сообщении.

8 октября стало известно, что девять футболистов "Шахтера" заразились коронавирусом. Результаты их тестов на COVID-19 оказались положительными. 16 октября все футболисты, тренеры и работники футбольного клуба "Шахтер", которые участвуют в процессе подготовки к матчу со "Львовом", сдали тесты на COVID-19. У голкипера Андрея Пятова и у полузащитника Тараса Степаненко результаты тестов - отрицательные.

Из-за случаев заражения коронавирусом и самоизоляции сборная Украины сыграла против Франции экспериментальным составом и проиграла со счетом 1:7. Это самое крупное поражение сине-желтых в истории.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины ШахтерКоронавирус