Ракеты, бомбы и РСЗО: при обстрелах Донецкой области погибли 6 человек

За минувшие сутки при обстрелах населенных пунктов Донецкой области погибли шестеро мирных жителей. Противник применял ракеты, авиабомбы и реактивные системы залпового огня.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram полиции Донецкой области.
Сообщается, что российские войска ударили авиабомбами, ракетами "воздух-земля" и реактивными системами "Град" и "Смерч" по населенным пунктам Мариуполь, Авдеевка, Торецк, Лиман, Соледар, Зализное, Бахмут, Нью-Йорк, Диброва и Бахмутское.
"Поступила информация о 6 погибших мирных жителях, еще 12 ранены. Разрушены 36 гражданских объектов - жилые дома, мечеть, завод, кафе, объекты критической инфраструктуры", - говорится в сообщении.
По факту обстрелов открыто дело по статье "нарушение законов и обычаев войны".
Фото: последствия обстрелов в Донецкой области (t.me/don_gunp/3792)
Напомним, утром 16 мая российские войска нанесли ракетный удар по Одесской области, в результате ранены три человека, в том числе ребенок.
Кроме того, сегодня российская диверсионная группа пыталась прорвать границу Сумской области.
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