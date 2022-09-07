Ракетный удар по Славянску: из-под завалов достали тело человека

Фото: спасатели обнаружили тело мужчины во время разбора завалов дома в Славянске (t.me/dsns_telegram)

В Славянске во время разбора завалов обстрелянного оккупантами жилого дома спасатели обнаружили тело погибшего мужчины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС.