ua ru
Ср, 07 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Ракетный удар по Славянску: из-под завалов достали тело человека

Новина українською →
Донецкая область, Среда 07 сентября 2022 15:15
Ракетный удар по Славянску: из-под завалов достали тело человека Фото: спасатели обнаружили тело мужчины во время разбора завалов дома в Славянске (t.me/dsns_telegram)
Автор: Елизавета Драбкина

В Славянске во время разбора завалов обстрелянного оккупантами жилого дома спасатели обнаружили тело погибшего мужчины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС.

Отметим, что утром россияне нанесли ракетный удар по трехэтажном жилому дому в Славянске, он был частично разрушен.

По состоянию на 14:00 на месте разбора завала ГСЧС обнаружили тело мужчины, анкетные данные которого устанавливаются. Работы еще продолжаются.

К разбору завалов привлечены 38 человек и 8 единиц техники.

Напомним, российская ракета попала в многоэтажный дом в Славянске. В результате вражеской атаки "сложился" один из подъездов.

Как сообщалось ранее, за прошедшие сутки в Донецкой области захватчики убили трех гражданских, еще двоих ранили.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Славянск ГосЧС Донецкая область
NEWS
Воинский учет для женщин отсрочили на год
Воинский учет для женщин отсрочили на год
DAILY
Воздушный фронт. Как Украина сбивает российские ракеты и почему у нас нет ПРО
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Воздушный фронт. Как Украина сбивает российские ракеты и почему у нас нет ПРО