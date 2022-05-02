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Ракетный удар по Одессе: появилось видео последствий атаки

Фото: появилось видео последствий ракетного удара по Одессе (фото facebook.com/kyivcity.gov.ua)
Автор: Сергей Пышкин

Сегодня, 2 мая, российские военные нанесли ракетный удар по Одессе, в результате чего погибли дети. ГСЧС продемонстрировали последствия атаки по городу.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал ГСЧС.

Ракетный обстрел по Одессе:

  • ближе к вечеру в городе прогремел сильный взрыв. Очевидцы сообщили об облаке дыма в небе;
  • как сообщило оперативное командование "Південь", оккупанты ракетами попали по инфраструктурным объектам и религиозному сооружению города;
  • стало известно, что ракета попала именно в здание московского патриархата;
  • согласно уточненной информации, в результате удара погиб 15-летний парень. Также тяжелые ранения получила девушка. С тремя людьми работают психологи;

"Сегодня российские войска нанесли ракетный удар по Одессе. Разрушили общежитие, убили мальчика, ранили девочку. У нее осколочные ранения. Для чего это? Чем российскому государству угрожали эти дети и это общежитие? Вот так они воюют, вот и все", - заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Война России против Украины длится шестьдесят восемь дней. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.

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