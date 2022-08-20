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Ракетный удар по общежитию в Харькове: обнаружили еще три тела погибших

Фото: Ракетный удар по общежитию в Харькове: обнаружили еще три тела погибших (facebook.com)
Автор: Дмитрий Браславский

В результате обстрела оккупантами общежития в Салтовском районе Харькове 17 августа погибли 18 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Харьковского городского совета.

Городские власти заявляют, что спасателям удалось найти еще три тела погибших.

"Один мужчина, другие тела в таком состоянии, что нуждаются в изучении экспертом", - говорится в сообщении.

Работники ГСЧС продолжают поисковые работы на месте обстрела общежития по улице Ахиезеров. На данный момент число погибших от российского ракетного удара достигло уже 18 человек.

Напомним, что 17 августа российская армия обстреляла Харьков. Ракеты попали в общежитие.

Позже стало известно, что в результате обстрела оккупантами общежития в Салтовском районе Харькова погибли 15 человек.

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