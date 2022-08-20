Ракетный удар по общежитию в Харькове: обнаружили еще три тела погибших

В результате обстрела оккупантами общежития в Салтовском районе Харькове 17 августа погибли 18 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Харьковского городского совета .

Городские власти заявляют, что спасателям удалось найти еще три тела погибших.

"Один мужчина, другие тела в таком состоянии, что нуждаются в изучении экспертом", - говорится в сообщении.

Работники ГСЧС продолжают поисковые работы на месте обстрела общежития по улице Ахиезеров. На данный момент число погибших от российского ракетного удара достигло уже 18 человек.