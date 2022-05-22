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Ракетный удар по Малину: подтверждена гибель одного человека

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Украина, Воскресенье 22 мая 2022 19:51
Ракетный удар по Малину: подтверждена гибель одного человека Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В результате ракетного удара по городу Малин Житомирской области погиб один человек.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил глава Житомирской военно-гражданской администрации Виталий Бунечко в комментарии "Суспільне".

Чиновник подчеркнул, что информация о гибели одного человека является предварительной, так как спасатели продолжают разбирать завалы.

"Пока ничего более конкретного сказать не могу, разве что уже подтверждена информация об одном погибшем. Удар по Малину очень похож на тот, что был 20 мая. На месте удара был пожар, ликвидировать его удалось буквально ближе к семи часам вечера. Что касается повреждений, то на месте работает экспертная группа. По факту, снова пострадали дома тех людей, которые только начали их восстанавливать", - рассказал Бунечко.

Напомним, ранее стало известно, что в городе Малин Житомирской области 22 мая прогремели взрывы. Мэр города Александр Ситайло подтвердил информацию.

Также мы писали, что 20 мая российские войска нанесли ракетный удар по городу Малин Житомирской области. В результате чего повреждены около 100 домов, объект инфраструктуры и три человека ранены.

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