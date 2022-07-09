Ракетный удар по Харькову: опубликовано видео атаки россиян

В субботу, 9 июля, утром россияне нанесли ракетный удар по Харькову, в результате которого пострадали мирные люди. Появилось видео атаки оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство иностранных дел Украины в Twitter.

"Четыре человека, в том числе один ребенок, госпитализированы в результате обстрела Россией жилого массива в Харькове", - подчеркнули в МИД.

Напомним, сегодня утром стало известно, что в Харькове местные жители услышали сильный взрыв. При этом воздушной тревоги в городе и области объявлено не было.

Позже в Харьковской ОВА сообщили, что российские оккупанты нанесли по одному из жилых районов Харькова.

В результате атаки были госпитализированы четыре местных жителя. Еще четырем людям медицинскую помощь оказали на месте происшествия.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.