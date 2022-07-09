Ракетный удар по Харькову: опубликовано видео атаки россиян

В субботу, 9 июля, утром россияне нанесли ракетный удар по Харькову, в результате которого пострадали мирные люди. Появилось видео атаки оккупантов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство иностранных дел Украины в Twitter.
"Четыре человека, в том числе один ребенок, госпитализированы в результате обстрела Россией жилого массива в Харькове", - подчеркнули в МИД.
Напомним, сегодня утром стало известно, что в Харькове местные жители услышали сильный взрыв. При этом воздушной тревоги в городе и области объявлено не было.
Позже в Харьковской ОВА сообщили, что российские оккупанты нанесли по одному из жилых районов Харькова.
В результате атаки были госпитализированы четыре местных жителя. Еще четырем людям медицинскую помощь оказали на месте происшествия.
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