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Ракетный удар по Харькову: опубликовано видео атаки россиян

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Харьков, Суббота 09 июля 2022 19:47
Ракетный удар по Харькову: опубликовано видео атаки россиян Иллюстративное фото: опубликовано видео ракетного удара по Харькову (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В субботу, 9 июля, утром россияне нанесли ракетный удар по Харькову, в результате которого пострадали мирные люди. Появилось видео атаки оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство иностранных дел Украины в Twitter.

"Четыре человека, в том числе один ребенок, госпитализированы в результате обстрела Россией жилого массива в Харькове", - подчеркнули в МИД.

Напомним, сегодня утром стало известно, что в Харькове местные жители услышали сильный взрыв. При этом воздушной тревоги в городе и области объявлено не было.

Позже в Харьковской ОВА сообщили, что российские оккупанты нанесли по одному из жилых районов Харькова.

В результате атаки были госпитализированы четыре местных жителя. Еще четырем людям медицинскую помощь оказали на месте происшествия.

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Харьков ракетный удар Взрыв Война России против Украины
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