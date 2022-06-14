Ракетный удар по четырем областям Украины: появилось видео сбитой ракеты

Сегодня украинские ВВС сбили сразу три крылатые ракеты. Ракеты, вероятно, "Калибры" были запущены по территории Украины из акватории Черного моря.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на командование Воздушных сил ВСУ.
Сегодня, 14 июня, в промежутке времени с 12.20 по 13.20, Воздушные силы ВСУ сбили сразу три крылатые ракеты (предположительно "Калибр") запущены по территории Украины из акватории Черного моря.
Одну из ракет удалось уничтожить из ПЗРК в районе ответственности Воздушного командования "Центр" , две - зенитными ракетными комплексами, в зоне ответственности Воздушного командования "Запад" Воздушных сил ВС Украины.
Напомним, сегодня россияне накрыли ракетами 4 области Украины. Речь идет о Черниговской, Львовской, Хмельницкой и Тернопольской.
Во время воздушной тревоги, которая звучала почти по всей Украине, слышали взрывы в ряде областей. В частности, Львовской, Тернопольской и Одесской.
После чего стало известно о работе сил ПВО в областях. Так, в небе над Львовской областью украинские защитники сбили российскую ракету, о приземлении вражеской цели стало известно и в Хмельницкой и Тернопольской области.
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