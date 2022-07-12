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Ракетный удар по Часовому Яру: обнаружили тела еще 4 погибших

Фото: число погибших в результате удара по Часовому Яру увеличилось до 41 (facebook.com/MNS.GOV.UA)
Автор: Елизавета Драбкина

Число погибших в результате ракетного удара по жилому дому в Часовом Яру Донецкой области увеличилось до 41.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС.

Работники ГСЧС во время проведения аварийно-спасательных работ в пятиэтажном жилом доме обнаружены тела еще 4 погибших человек.

Всего по состоянию на 16:40 известно о 41 погибшем в результате удара, из них 1 ребенок.

Из-под завалов спасли 9 человек. Работы продолжаются.

Напомним, 9 июля поздно вечером оккупанти обстреляли из "Ураганов" жилой дом в городе Часов Яр. В результате атаки полностью уничтожены два подъезда многоэтажки. До этого было известно о 38 погибших.

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Донецкая областьГСЧС