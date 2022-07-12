Ракетный удар по Часовому Яру: обнаружили тела еще 4 погибших
Фото: число погибших в результате удара по Часовому Яру увеличилось до 41 (facebook.com/MNS.GOV.UA)
Число погибших в результате ракетного удара по жилому дому в Часовом Яру Донецкой области увеличилось до 41.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС.
Работники ГСЧС во время проведения аварийно-спасательных работ в пятиэтажном жилом доме обнаружены тела еще 4 погибших человек.
Всего по состоянию на 16:40 известно о 41 погибшем в результате удара, из них 1 ребенок.
Из-под завалов спасли 9 человек. Работы продолжаются.
Напомним, 9 июля поздно вечером оккупанти обстреляли из "Ураганов" жилой дом в городе Часов Яр. В результате атаки полностью уничтожены два подъезда многоэтажки. До этого было известно о 38 погибших.