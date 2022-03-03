Ракетный обстрел Чернигова: из-под завалов дома достали тела 22 человек

"По состоянию на 15: 30 в результате авиационных ударов из-под завалов изъяты тела 22 человек. Спасательные работы продолжаются", - говорится в сообщении.

В то же время, сейчас российские оккупационные войска не остаются попыток зайти в город Энергодар, где расположена Запорожская АЭС.

При этом сегодня Мариуполь пережил самый тяжелый день за все 7 лет войны, но наши военные дали отпор врагу.

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