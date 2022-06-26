Ракетные удары по Киеву: пожар потушили, продолжается разбор завалов

ГСЧС удалось потушить пожар в многоэтажке в Шевченковском районе Киева, возникший из-за ракетных ударов по столице 26 июня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу ГСЧС Сергея Крука в Facebook .

"По состоянию на 15:00 отдельные локальные очаги возгораний в девятиэтажном жилом доме, который пострадал в результате обстрела, ликвидирован", - написал он.

Крук добавил, что сейчас продолжается разбор завалов, а также аварийно-спасательные работы.