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Ракетные удары по Киеву: пожар потушили, продолжается разбор завалов

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Киев, Воскресенье 26 июня 2022 16:06
Ракетные удары по Киеву: пожар потушили, продолжается разбор завалов Фото: ГСЧС потушили пожар в Шевченковском районе Киева после ракетного удара (РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

ГСЧС удалось потушить пожар в многоэтажке в Шевченковском районе Киева, возникший из-за ракетных ударов по столице 26 июня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу ГСЧС Сергея Крука в Facebook.

"По состоянию на 15:00 отдельные локальные очаги возгораний в девятиэтажном жилом доме, который пострадал в результате обстрела, ликвидирован", - написал он.

Крук добавил, что сейчас продолжается разбор завалов, а также аварийно-спасательные работы.

Напомним, утром 26 июня российская ракета попала в жилой дом в Шевченковском районе и детский сад.

В МВД уже сообщили о первого погибшего при этом еще пятеро пострадали.

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