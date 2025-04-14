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Ракетний удар по Сумах: поліція показала перші кадри з місця атаки

Фото: поліція показала перші кадри з місця атаки (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

Поліція оприлюднила перші кадри з місця ракетного удару по Сумах. Внаслідок атаки пошкоджено кілька будівель, є жертви серед мирного населення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Національної поліції України.

У неділю, 13 квітня, Росія завдала ракетного удару по мирному місту Суми.

"Вербна неділя. День, коли вербові гілочки символізують життя, надію і мир. День, коли серця українців сповнюються вірою у світле завтра та молитвою за своїх рідних і за нашу землю". - йдеться у повідомленні.

Унаслідок атаки загинули мирні жителі, серед них - діти. Руйнувань зазнали житлові будинки, цивільна інфраструктура.

Патрульні поліцейські, рятувальники та інші служби одразу прибули на місце трагедії. Вони витягали людей з-під завалів, допомагали пораненим та підтримували постраждалих.

"Сьогодні Україна знову бачить справжнє обличчя ворога. Ми вистоїмо. Ми пам’ятаємо кожне ім’я", - пишуть в повідомленні Національної поліції.

Ракетний удар по Сумах

Сьогодні у Вербну неділю російські окупанти випустили по місту Суми дві балістичні ракети. Влучання було у центрі міста, де у момент атаки перебувало багато людей.

За останніми даними, відомо, що постраждало 119 людини.

У місті серйозні руйнування внаслідок атаки, пошкоджені житлові і нежитлові будівлі, транспорт. Детальніше про наслідки терористичного удару РФ - у матеріалі РБК-Україна.

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