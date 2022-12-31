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Ракетний удар РФ навмисне націлений на житлові райони, - Кулеба

Фото: міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Сьогоднішній масований ракетний удар РФ по Україні навмисне націлений на житлові райони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби.

"Цього разу масований ракетний удар Росії навмисне націлений на житлові райони, навіть не на нашу енергетичну інфраструктуру. Військовий злочинець Путін "зустрічає" Новий рік вбивствами людей", - написав Кулеба.

Також він вкотре підкреслив, що Росія має бути вигнана зі свого місця в Раді безпеки ООН, яке вона завжди займала незаконно.

Нагадаємо, усі подробиці масованого обстрілу до якого вдалась Росія напередодні Нового року читайте в матеріалі РБК-Україна.

Тим часом в Україні почались екстрені відключення світла на тлі російського удару.

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