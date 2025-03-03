Ракетний удар по полігону ЗСУ в Дніпропетровській області. Що відомо про трагедію

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Що відомо про удар по полігону

Вчора в соціальних мережах поширилася інформація про російський ракетний удар по полігону в Дніпропетровській області, де перебували українські військовослужбовці 157-ї окремої механізованої бригади. Повідомлялося про велику кількість загиблих та поранених.

Удар нібито прийшовся по полігону "Новомосковський", що розташований біля села Черкаське (Дніпропетровська область). Відстань від нього до ліні зіткнення становить 100-130 км. Як написав блогер та Волонтер Сергій Стерненко, коригування удару сталося під російський розвідувальний БПЛА.

Міноборони РФ вчора оприлюднило у своєму Telegram-каналі відео, на якому зафіксовано приліт касетної боєголовки по скупченню особового складу. Його можна побачити тут. Російські терористи стверджують, що удару було завдано розрахунком ОТРК "Іскандер-М".

Генерал Драпатий оголосив перевірку

Командувач Сухопутних військ Михайло Драпатий сьогодні відреагував на те, що сталося та заявив, що триває розслідування обставин трагедії.

"Трагедія на полігоні - це жахливий наслідок ворожого удару. Війна вимагає швидких рішень, відповідальності та нових стандартів безпеки, інакше ми втрачаємо більше, ніж маємо...Я особисто стежу за кожним кроком, щоб з’ясувати все посекундно. Бо мені теж болить. Бо зсередини розʼїдає гнів", - зазначив Драпатий.

Мережею ширилися обурливі повідомлення, чому військове командування не одразу відреагувало на те, що сталося. Генерал Драпатий зазначив, що "чекав на перші дані, щоб не бути голослівним".

"І тепер маю попередити: кожен, хто ухвалював рішення в той день, і кожен, хто не ухвалював їх вчасно, - усі понесуть відповідальність. Ніхто не сховається за поясненнями чи формальними рапортами. Передбачаю, що правду намагатимуться приховати в тумані бюрократії. Але я цього не допущу", - заявив він.

Командувач Сухопутних військ призначив перевірку за участі військової контррозвідки, щоб "жодна деталь не залишилася поза увагою, а винні були названі і не змогли "відмазатися". Він акцентував, що вимагатиме найсуворішого покарання.

"Тих, хто роками війни продовжує халатно та формально виконувати свої обов’язки, тих, хто "затягує" військових у застарілі процедури, нехтуючи їхньою безпекою, тих, хто самостверджується не в бою, а гноблячи підлеглих, - усі вони ганьблять ЗСУ. Ми є свідками несвоєчасно ухвалених рішень і незасвоєних уроків", - зазначив Драпатий.

Генерал закликав всіх генералів, офіцерів, сержантів та солдатів Сухопутних військ Збройних Сил України "позбутися формалізму, бюрократії та легковажності", адже кожен із них "несе відповідальність за життя своїх побратимів. І в бою, і в тилу".

Сухопутні війська повідомляють про загиблих та поранених

Пізніше з'явилася офіційна заява Сухопутних військ ЗСУ. Там підтвердили, що 1 березня один із їх підрозділів став ціллю ворожого ракетного удару.

"На жаль, є загиблі та поранені", - йдеться в заяві, однак не уточнюється про яку саме кількість йдеться.

Тим часом "Суспільне" з посиланням на джерела в медзакладі пише, що в одній з обласних лікарень Дніпропетровщини перебуває "велика кількість поранених" внаслідок удару по полігону в області, де перебували військові. Частину поранених нібито евакуювали в інші медзаклади.

Натомість в Сухопутних військах наголошують, що наразі триває ретельна перевірка та встановлення всіх обставин події, а військовій службі правопорядку та правоохоронним органам надається вся необхідна інформація для забезпечення максимальної прозорості розслідування.

Що відомо про 157-му бригаду

157 окрема механізована бригада почала формуватися навесні 2024-го. До виконання бойових завдань долучилася фактично з листопада (і окремими підрозділами - з вересня). Одразу - на один з найгарячіших напрямків. На кінець 2024 року бригада воювала під Кураховим, а під кінець грудня 2024 року підрозділи бригади направили і під Покровськ.

ЗМІ писали про проблеми в бригаді із самовільним залишенням частини (СЗЧ). Зокрема, як писало "Громадське", їх кількість могла сягати щонайменше третини, тобто від кількох сотень до понад тисячі військових, але командир бригади Петро Чуб заперечив правдивість цих чисел.

Бійці бригади заявляли про погану підготовку, "управлінський хаос" та що новобранців відправляють до штурмових підрозділів. Командир бригади розповів журналістам, що коли військовослужбовці зрозуміли, що особовий склад часто переводять до ДШВ, кількість випадків самовільного залишення частини зросла.